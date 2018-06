Maroko toob Eestisse Madridi Reali ja Juventuse mängijad

Maroko koondisesse kuuluvad mängijad nimekatest klubidest. Võistkonna kaitseliini kuulsaimaks mängijaks võib lugeda Torino Juventuse mängijat Medhi Benatiat, lisaks on kaitses ka Madridi Reali hingekirja kuuluv 19-aastane Achraf Hakimi, kellel on juba ette näidata üheksa mängu A-koondises ning üks värav. Lisaks Benatiale ei pea suurematele jalgpallifännidele tutvustama ka pikalt Monacos mänginud, kuid alates 2017. aastast Türgi klubi Fenerbahçet esindavat 32-aastast Nabil Dirari.

Samuti on Marokol mitu Hollandi kõrgliigas pallivat meest, kui Feyenoordist on koondises kogenud Karim El Ahmadi ning 21-aastane Sofyan Amrabat ning Amsterdami Ajaxit esindav Hakim Ziyech. Samuti leiab nimekirjast tuttavaid nimesid Hispaania, Saksamaa ja Prantsusmaa liigade jälgijatele. MM-finaalturniirile sõitvast koosseisust on enim kohtumisi (58) ette näidata pikalt Venemaa kõrgliigas pallinud, kuid tänaseks Araabia Ühendemiraatide liigas pallival Mbark Boussoufal. Ründeliinist paistab muljetavaldava statistikaga silma 24-aastane Ayoub El Kaabi, kes on löönud üheksa koondisemänguga lausa 11 väravat.