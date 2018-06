Ogier'i kaardilugeja hommikul tehtud sõiduveast: õnneks juhtus see testikatsel

Ingrassia ei julgenud rutakaid järeldusi teeolude ja ilma kohta teha: «Eks me näeme, mis saama hakkab. Meile oleks muidugi hea, kui oleks veidike märg, aga siin on nii liivane pinnas, et kui ka natuke vihma tuleb, siis see ei anna absoluutselt tunda. Ralli tuleb kindlasti keeruline, kuna Sardiinias on alati palju lahtist kruusa, mida me esimesel päeval puhastama peame, aga me anname endast parima.»