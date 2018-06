PM Sardiinias. Latvala: võib-olla sõidan liiga agressiivselt. Üritan seda parandada

Toyota piloodi Jari-Matti Latvala senine hooaeg on olnud erakordselt kehv, sest soomlane on jäänud mitte ainult Ott Tänaku, vaid ka endast kuus aastat noorema Esapekka Lappi varju. Selja taga on kolm järjestikust katkestamist, MM-sarja üldliidrist Thierry Neuville’ist jääb Latvala maha juba 88 punktiga. MM-tabelis on üheksandal kohal ehk kõigil senisel kuuel etapil osalenud meestest viimane. See kõik Latvalat aga muretsema ei pane. Veel.