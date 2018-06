Tänak videointervjuus: eesmärk on võtta kõik, mis võtta annab

«Üldiselt on Sardiinia kogu kalendri üks kuumemaid rallisid. Alati on see kõige raskem rehvidele. Suht kuumad olud ja rasked teed teevad samamoodi raskeks autole. See aasta tundub vähe teistmoodi olevat, hetkel sajab vihma ja loodetavasti on homme ka vähe niiskust maas. See kindlasti aitaks meid oma stardikohaga, aga eks näis, mis tuleb,» andis Tänak videointervjuus mõista.