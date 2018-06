Rally Estonial stardib mullusel Soome rallil säranud tulevikulootus

«Rally Estonia korraldajate üheks oluliseks eesmärgiks on luua korralik konkurents igasse võistlusklassi. R5 autode klassis, mis autoralli MM-sarjas sõidavad WRC 2 arvestuses, tuleb starti noor Soome sõitja Jari Huttunen, kes koos kaardilugeja Antti Linnaketoga osalevad autoralli MM-sarjas WRC 2 klassis. Soomlased on Hyundai Motorsport Driver development Program (HMDP) liikmed ja nende sõiduvahendiks on Hyundai i20 R5,» teatasid täna Shell Helix Rally Estonia korraldajad.

Hyundai Motorsport Driver development Program kutsuti ellu aastal 2017, mil valiti välja 16 sõitjat, kellest esmalt tehti valik kaheksa osas, kelle seast valiti testide järel kruusal ja asfaldil välja üks sõitja, kes osaleb valitud MM-rallidel WRC2-klassis Hyundal i20 R5 autoga ja selleks piloodiks on Jari Huttunen. Tema taust on kardisport, mille vahetas 2013. aastal 19-aastasena ralli vastu. Enne MM-rallidele jõudmist osales ta Soome, Saksa ja FIA ERC Euroopa meistrivõistlustel. 2017. aastal tuli ta kodusel Soome MM-rallil WRC 2 klassi võitjaks. Tänavu on Huttunen ja Linnaketo startinud kolmel MM-etapil, kiirus on hea olnud, kuid erinevad probleemid pole lubanud saavutada loodetud kohti. Kirjas on kuuendad kohad Rootsist ja Mehhikost ning 12. koht Portugalist.

Jari Huttunen: «Ootan Shell Helix Rally Estoniat suure huviga. Peale Mehhikot ja Portugali on meil Anttiga hea tulla tuttavama iseloomuga teedele enne Soome MM-rallit. Peamine eesmärk on koguda võimalikult palju kilomeetreid, et saada rohkem kogemust Hyundai i20 R5 autoga. Töötades koos Hayden Paddoni ja WRC meeskonnaga annab meile võimaluse õppida taas uusi asju, mis puudutavad nii auto ettevalmistust kui ka lähenemist rallile. Usun, et saame Rally Estonialt hea rütmi enne Soome rallit ja loomulikult ootame Eestisse hulgaliselt Soome fänne.»

Alain Penasse, Hyundai Motorsport meeskonna mänedžer: «Jari osalemine Shell Helix Rally Estonial on oluline osa tema HMDP programmist. Kohe kui ta välja valiti, alustasime intensiivse plaaniga, et kasutada ära tema potentsiaali. Rally Estonia katsed on selleks hea võimalus ja nii saab ta palju väärtuslikke kilomeetreid enne Soome MM-rallit. Kuna stardis on ka Hayden Paddon WRC autoga, siis saab Jari töötada koos meie tehasemeeskonnaga.»

Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia direktor: «Oleme väga meelitatud, et Hyundai Motorsport tuleb Eestisse nii suurte jõududega. Hayden Paddoni ja Seb Marshalli ning Hyundai i20 Coupe WRC kõrval on heameel näha siin Hyundai Motorsport Driver development Program sõitjaid Jari Huttuneni ja Antti Linnaketot Hyundai i20 R5 autoga. Eelmise aasta Soome MM-ralli WRC 2 klassi võitjale peaksid Lõuna-Eesti teed hästi sobima. Hyndai i20 R5 auto stardib Eestis esimest korda ja see tõstab konkurentsi WRC autode kõrval teiste neljaveoliste autode osas. Samuti usun, et Jari Huttuneni stardiga tuleb Eestisse ka hulgaliselt Soome rallisõpru.»

Ralli ava- ja lõputseremoonia toimub Tartus, Raekoja platsil. Tartus sõidetakse ralli üks publikukatse ja Tartu Lauluväljakul toimub ralli ametlik kontsert, mille peaesinejaks on Venemaa superstaar Nyusha, kellega jagab lava meie enda armastatud Eesti aasta naisartist Liis Lemsalu. Otepää ja Tehvandi spordikeskus on taas ralli tehniliseks keskuseks, kus asub nii hooldusala kui ralli juhtimiskeskus. Elvas sõidetakse samuti publikukatse, mis on Shell Helix Rally Estonia viimane kiiruskatse.