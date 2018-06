Verstappen sai ajakirjanike küsimuste peale pahaseks

«Ma ei tea,» vastas Vertappen küsimusele, miks tal on viimasel ajal olnud nii palju avariisid. 20-aastane hollandlane jätkas pärast lühikest mõttepausi: «Nagu ma ütlesin pressikonverentsi alguses, olen sellistest küsimustest väsinud.»

«Ma ei muuda kunagi oma sõidustiili. See on mind toonud siia, kus ma praegu olen,» andis Verstappen mõista ning lisas, et jutud tema rohkete avariide kohta ei lähe talle korda. «Ma lihtsalt ajan oma asja,» märkis Verstappen.