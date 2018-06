Thierry Neuville Postimehele: kunagi pidasime Otiga kukepoksi viimastele kohtadele, nüüd võitleme esikohale

Kui toona võisid Neuville’i märkmed siiski ebatäpsed olla, tunnistab ta, et on praegu oma kaardilugeja Nicolas Gilsouli töö suhtes pedant. Rallisõitjana ei taha ta midagi juhuse hooleks jätta.

«Ma olen väga täpne. Mulle meeldib, kui kõik on legendi kirja pandud ja tean, mida pean tegema. Kui pean riske võtma, siis olen automaatselt ettevaatlik ning kaotan seetõttu aega. Mulle meeldibki olla väga korrektne. Kui see toimib, olen alati kõige tugevam,» räägib ta.

Kui kõik ei lähe aga plaanipäraselt, on kuri karjas. Nõnda pole ka imestada, et Korsika ralli punktikatsel loodetust aeglasemaks jäänud Neuville oli enda peale niivõrd pahane, et ei andnud pärast katset WRC TV reporterile intervjuud ning sõitis intervjuualast vihaselt minema. Hiljem palus belglane vabandust, ent andis mõista, et liigne emotsionaalsus on üks tema nõrgemaid kohti.