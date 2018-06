Türgi klubi sai armsa kiisu tõttu ränga trahvi

UEFA heitis Türgi klubile ette puudulikku korraldust ning otsustas neid karistada kopsaka rahatrahviga. Tõsi, trahvi ei tinginud pelgalt kassi vahejuhtum. Osa trahvisummast on moodustas ka see, et Türgi klubi fännid viskasid väljakule erinevaid objekte ning blokeerisid tribüünidel vahekäike.