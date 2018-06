Tänavakorvpallikoondis jätkab täiseduga ning mõtleb MM-tiitlist

Kuna Poola alistas Sloveenia, siis võit pühapäeval alagrupi esimese asetusega Sloveenia vastu viiks Eesti teisipäevasele play-off-mängudele ehk MMi kaheksa parema sekka. Pärast avapäeva juhib alagruppi Poola, teisel kohal on Eesti ning kolmandal Sloveenia.

Mõned nädalad tagasi saalikorvpallis Eesti meistriks tulnud Martin Dorbek on enesekindlust täis. «Me tulime siia ainult võitma ja mitte ainult alagruppi, vaid kõiki mänge finaalini välja,» sõnas Dorbek, kes juba reisi alguses ütles, et tema eesmärk on tulla 3x3 korvpalli maailmameistriks.