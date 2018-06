Venemaa laskesuusatamist tabas suur tagasilöök

Teisisõnu tähendab see seda, et venelased kaotasid IBU-s neljaks aastaks hääleõiguse. «Venelased ei tohi olla juhtkonnas ega tehnilises komitees. Neil ei ole häält järgmistel kongressidel ehk nad ei ole täieõiguslikud IBU liikmed,» selgitas IBU pressiesindaja Christian Winkler.

See on Venemaa laskesuusatamisele suur tagasilöök, sest suurtel riikidel on ülioluline omada liikmelisust nii alaliidu juhtkonnas kui tehnilises komitees.