Zlatan leidis süüdlase, kelle pärast ta MM-koondisest välja jäi

Ibrahimovic pole rahul sellega, et teda koosseisu ei arvatud ning Los Angeles Galaxy mängija sõnul on selles süüdi Rootsi meedia.

Ibrahimovic ütles ajakirjanikele: «Meedia ütleb, et nad on minuta paremad, seega pean neid uskuma. Selline see Rootsi meedia mentaliteet on. Mul ei ole tüüpilist rootsi nime. Mul ei ole tüüpilist rootsi suhtumist, kuid ikka oman rahvuskoondise rekordeid.»