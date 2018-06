PM Sardiinias. Tänak ja Järveoja võitlevad alajuhitavusega: ei teagi täpselt, milles probleem on

«Mul küll rooli käes ei ole, aga kõrvalt oskan vaadata, et Ott peab harjumatult palju käsipidurit kasutama, et auto keerama saaks. Ei teagi täpselt, milles see probleem on. Äkki saame peagi targemaks,» sõnas Järveoja Eesti ajakirjanikele. «Libedus mängib ka kindlasti rolli, aga võib-olla on mingi tehniline probleem.»

Tänak lisas, et ilmselt on hooldusalas raske praegusel hetkel väga suuri muudatusi teha.

«Ei tea, kui palju saame muuta, aga peame vaatama. Midagi me kindlasti proovime,» sõnas ta. «Ma ei tea, miks see probleem just nüüd tuli, varem pole sellist muret täheldanud.»

Siiski võitsid eestlased neljanda kiiruskatse, mis oli oma profiililt sirgem ja kiirem. «Seal polnud ühtegi tagasipööret ega aeglast kurvi, nii et oligi suhteliselt otse sõitmine,» rääkis Järveoja.

Hommikune vihmasadu on rada oluliselt libedamaks teinud, kuid suures plaanis on kõigile võrdsed tingimused. «Viimase katse esimesel kilomeetril oli tatist muda päris palju peal. Seal oli kindlasti Thierryl esimesena eelis. Terve ralli peale ei saagi öelda, kellel eelis on. Täpne ilm võrdse sõidu jaoks.»

Ilmaennustus lubab katsete kordusläbimiseks taaskord vihma. Kui hommikul mindi katsetele pehme rehviseguga, siis õhtuks võib valik olla teine. «Eks nüüd tuleb hakata pead murdma, mis rehvid tuleb alla panna ja kaasa võtta. Kui vihma sajab, on jälle lihtne, aga kui on soe nagu Algheros, siis võivad olud kiiresti muutuda,» sõnas Järveoja.