Mandrile järele rühkiv Inglismaa kõrgliiga kiitis heaks murdelise muutuse

Mängijad saavad puhata veebruaris ning paus on jaotatud kahe nädala peale - ühel nädalavahetusel peetakse viis ja teisel samuti viis mängu. Karikasarja viies ring nihutatakse nädala keskele ning loobutakse korduskohtumistest ehk edasipääseja selgub ühe mänguga.

«Pole mingi saladus, et meie kalender on väga tihe ja viimastel aastatel oleme sellele probleemile lahendust otsinud,» lausus Inglismaa alaliidu tegevjuht Martin Glenn. Madalamaid liigasid mängupaus ei puuduta, see kehtestatakse vaid kõrgliigas.