Vassiljev proovis Läti vastu nii, kuidas jaksas ja oskas, aga jäi ründajana paratamatult hätta. Tema gabariidid pole lihtsalt loodud keskkaitsjatega duelleerimiseks. «Arvan, et ka treenerid saavad aru, et tipuründaja pole minu jaoks kõige parem koht,» märkis Vassiljev ja lisas, et sooviks ikkagi tegutseda keskväljal.

Seal on Mattias Käit aga kindlaks põhimeheks tõusnud ning Reim on tõrkunud seni Vassiljevit tema partnerina kasutamast (ning 2017. aasta alguses kasutusele võetud 5-4-1 asetuse puhul ongi keskväljal ruumi vaid kahele mehele). Põhikoosseisu kuuluti koos vaid korra – võõrsil Gibraltari vastu. Täna võib aga Vassiljevil avaneda võimalus tõestada peatreenerile, et seda varianti võiks kasutada ka duellides märksa tugevamate vastastega.

«Arvan, et Kostja ütles, mida teame niigi – kui Henri Anier on heas vormis, siis on temast tipuründajana rohkem kasu. Aga Anieri tolles mängus polnud ja leidsime, et kasutatu oli parim variant. Hetkel kasutatava mängustiiliga on olnud proovimise kohad, kus Kostja meile kõige kasulikum on. Mine tea, äkki homme on keskväljal,» rääkis Reim.

Kui nii läheb, siis saab keskväljapaar Käit – Vassiljev maksimaalselt tugeva tuleproovi osaliseks, sest MMil oma esimese mängu 15. juunil Peterburis Iraani vastu pidava Maroko kiitmisega Reim kitsi ei olnud. «Maroko on meie jaoks tugev väljakutse, saame end võrrelda MM-finaalturniiril osaleva tiimiga. Vastase kvaliteet on kõrge, selge see, aga oleme valmis ja homme saame teada, kui hästi oma ülesandeid täita suudame. Meie mäng lähtub kindlasti korralikust kaitsest ja oma võimaluste leidmisest. Mängijate taseme poolest on Maroko meie hiljutiste vastaste seast võrdväärne Belgia ja Horvaatiaga,» sõnas Reim.