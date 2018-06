Lappi Tänakule saatuslikuks saanud hüppest: olin vist ainus, kes seda täisgaasiga ei võtnud

«Nägin neid tee ääres, kapoti alt tuli suitsu. Aga pikalt polnud aega neile mõelda, sest pidin oma sõidule keskenduma. Tundub, et neil oli kõva maandumine. Kahju küll, aga selline ralli kord on. Läbisime seda hüpet täna mitu korda ja mina olin vist ainus, kes seda täisgaasil ei võtnud. Aga nüüd tundub, et oli õige otsus,» sõnas Lappi.

Talle sekundeeris meeskonnakaaslane Latvala. «Ott oli tee ääres, ohukolmnurk väljas, nii et aitäh talle, et ta nii korralikult kõrvale tõmbas. Muidugi pole kunagi meeldiv näha, kuidas meeskonnakaaslane katkestab. Aga see on ralli,» sõnas Latvala.