Ogier kinnitas Mäkinenile: korraldajad ei tohiks sellised hüppeid teha

Millest mehed omavahel rääkisid? «Ogier oli just siin ja ta rõhutas, et korraldajad ei tohiks selliseid hüppeid teha,» sõnas Mäkinen.

Ogier lisas Prantsusmaa ralliajakirjanikele, et sellised hüpped talle ei meeldi. «Need on rumalad ning korraldajad võiksid sellega midagi ette võtta. See lõhub ainult autosid!»