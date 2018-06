Tänak videointervjuus: tundub, et kaheksas koht võiks olla võimalik

«Kindlasti väga oluline on täna edasi sõita. Eilne olukord ei olnud väga lahe, aga nii lõpetamine ei mõju ka kindlasti hästi. Täna saame oma rütmi tagasi ja saame sõita. Tuleviku jaoks on see kindlasti tähtis. Üritame saada nii palju punkte kui võimalik, hetkel tundub, et isegi kaheksas koht võiks olla võimalik. Anname endast parima, et saada need punktid ja loomulikult homselt punktikatselt ka midagi lisaks. Vaatame, mis teha annab,» sõnas Tänak enne hoolduspausi antud lühiintervjuus.