Serena Williams saab tõenäoliselt Wimbledoni suurel slämmil võistelda

Williams sai vigastada Prantsusmaa lahtistel. «Kahe nädala pärast peaks ta terve olema ning saab taas servida,» avaldas Williamsi treener Patrick Mouratoglou. «Siis jääb talle 15 päeva, et teha kõvasti trenni ning parandada oma kiirust väljakul. Wimbledoniks peaks ta valmis olema.»

Williams loobus vigastuse tõttu Prantsusmaal mängust Maria Šarapovaga ning treeneri sõnul oli see ainuõige otsus. «Ta ei saanud servida ning mängu on ilma servita raske võita. Samuti oleks olnud oht, et ta teeb lihasele veelgi rohkem viga.»