Postimehe video: emotsionaalne Halep võttis esimese suure tiitli vastu märgade silmadega

«See on imeline ja ma ei suuda seda tegelikult uskuda. Olen sellest hetkest terve karjääri unistanud. Olen õnnelik, et esimene suure slämmi võit tuli just Prantsusmaal,» ütles Halep, kes oli varasemalt mänginud kolmel suurel slämmil finaalis, ent kõik kaotanud.