Eesti maastikuratturid said omale uue meistri

Esikolmikusse mahtumiseks tuli rada läbida vähem kui nelja tunniga ning sellega said lisaks Peeter Pruusile hakkama Gert Jõeäär (3:53.39) CFC Spordiklubist ning Peeter Tarvis (3:56.4) (Raplamaa Rattaklubi KOMO).

Värske Eesti meister Pruus kinnitas finišeerides, et võidumõtted on tal alati peas, seda enam, et Eesti meistrivõistlusi pole ta varem võitnud. «Esimesel poolel ei tahtnud kindlasti üksinda eest ära sõita. Gert ründas õigel ajal ning läksin temaga kaasa. 35-40 kilomeetrit enne lõppu hakkas Gert kohati eksima, panin korra gaasi põhja ja sain vahe sisse. Läksin eest ära ning enam teda ei näinud,» võttis Pruus sõidu kokku.