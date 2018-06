Kanada GP-le stardib esikohalt Vettel, Hamilton jäi kvalifikatsioonis neljandaks

«See oli napikas. Alati on kahju, kui vahe sedavõrd väike on, aga mis seal ikka. Stardin esireast ning vaatame edasi juba homme,» sõnas Bottas.

Kõigil kolmel vabatreeningul parimat aega näidanud Verstappen ütles pärast ajasõitu: «Olen senise nädalavahetusega rahul. Auto on olnud väga hea, kuid meil jääb veidi kiirusest puudu. Kolmas koht on iseenesest suurepärane ning ma usun, et teeme homme head tööd.»