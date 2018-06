MM-fookus. Argentiinal lasub kohustus tasuda võlg Lionel Messile

Paratamatult tekivad ootused, millega kaasneb surve saavutada. Ning ilmselt mitte ühelgi jalgpalluril maailmas pole see hetkel suurem kui Messil. «Meeskonnakaaslased ütlevad, et meie ainus lootus on Messi. Peatreener samuti. Fännidest rääkimata. Plaani B pole. On ainult plaan A – Messi. Ajaloos pole olnud jalgpallurit, kes läheb MMile suurema surve all kui tema,» sõnab Eesti jalgpalliajakirjanik Oliver Lomp, kauaaegne ja pühendunud Argentiina koondise toetaja.

Messil lasuva surve üks osa peitub 2016. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiris, mis lõppes Portugali triumfiga. Kui Ronaldo suutis koondise rahvusvahelise tiitlini viia, ei saa ju Messi talle alla jääda. Vähemalt mitte juhul, kui ei soovi ajalooannaalides oma suurele rivaalile alla jääda. Ning isegi kui Messil endal juhtub sellest võrdlusest ükstapuha olema, siis tema andunud fännidel kindlasti mitte. (Arusaamatult) paljude inimeste jaoks on Messi vs Ronaldo üks tähtsamaid küsimusi üldse ning Argentiina kapten peaks elama vaakumis, et seda mitte teada.

Ning, noh, argentiinlane ei saa olla maailma kõigi aegade parim jalgpallur, kui pole tulnud maailmameistriks ega isegi mitte Lõuna-Ameerika meistriks. Portugallane või uruguailane, samuti näiteks libeerlane või egiptlane saab, sest nende riikide koondised pole maailma jalgpallis niivõrd suured tegija kui Argentiina.

Eelmise MMi finalist Argentiina jõudis sedapuhku finaalturniirile ebakõlade kiuste ja ülinapilt.

Aga Messi vajab oma vägevuse igavikuliseks valideerimiseks suurt võitu koondise ridades. Ning Argentiina on selle suure võidu Messile võlgu. Muidu on tal võimatu tõrjuda kriitikat, et suudab tulemusi teha vaid tema talendi esiletoomiseks üles ehitatud FC Barcelona meeskonnas. Tõsi, Messi viimase aja esitused Argentiina ridades viitavad, et see kriitika pole niikuinii tõsi.

«Paraku on Argentiina ainult Messi meeskond. Nende kaitse on sedavõrd ebastabiilne, et fännid irvitavad omavahel, et Argentiina parim kaitsja on Messi, sest kui tema on platsil, siis ei julge vastased kuigi suurte jõududega rünnata,» räägib Lomp ja toob oma sõnade kinnituseks statistika – valiksarja neist kaheksast mängust, mille vahepeal koondisega lõpparve teinud Messi vahele jättis, teenis Argentiina kõigest seitse punkti.

La Albiceleste hädade algallikas on Lombi sõnul saamatu alaliit, kelle käpardlikkuse viimane näide oli vahetult enne MMi juhtunu, kui tuli ära jätta maavõistlus Iisraeliga. Palestiina protesteeris Jeruusalemma kavandatud matši üle sedavõrd tugevalt, et turvakaalutlustel jättis Argentiina sinna sõitmata ning MMile minnakse nüüd vaid ühe kontrollmängu pealt, kus alistati hõlpsalt 4:0 nõrguke Haiti. «Alaliit käkkis taas korralikult. See pole esimene kord – näiteks 2016. aasta Copa Americal unustati meeskonnale lennuk tellida ja mängijad pidid võiduka poolfinaali järel lennujaamas kuus-seitse tundi ootama,» meenutab Lomp.

Argentiina jalgpallikoondis pidas MMi eel vaid ühe maavõistluse - Haiti alistati 4:0. Iisraeli vastu planeeritud mäng jäi turvakaalutlustel pidamata. FOTO: MARCOS BRINDICCI / REUTERS

Kuna Argentiinat ohustas MM-finaalturniirilt kõrvalejäämine, vahetati keset valiksarja peatreenerit ning Edgardo Bauzat asendas Jorge Sampaoli. Mängupilt paranes, aga sõltuvus Messist pole kadunud. Ning sõela meenutav keskväli on endiselt põhiline probleem, nagu tõestas märtsis Hispaanialt saadud 1:6 kaotus. Hiina klubis Hebei China Fortune mängiv Javier Mascherano parim enne on selgelt möödas, ent tasemel asendajat pole võtta.

Lisaks kaotas Argentiina MMi eel ka esiväravavahi, kui 2009-11 koos Ragnar Klavaniga AZ Alkmaaris mänginud ja eelmised kolm aastat Manchester Unitedi varuväravavahiks olnud Sergio Romero vigastas põlve. Esialgu on ebaselge, kes saab tema asendajaks, aga Argentiina kolmel väravavahil (Nahuel Guzman, Franco Armani ja Willy Caballero) on kamba peale koondisekogemust üheksa maavõistluse jagu.

Probleemidele vaatamata oleks rumal Argentiina maha kanda, sest meeskonna ründepotentsiaal on võimas. Messi kõrval saab Sampaoli saata edurivis väljakule kas Gonzalo Higuaini (Napoli), Sergio Aguero (Manchester City) või Paulo Dybala (Torino Juventus). Aga lootus lasub siiski Messil.