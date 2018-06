Täna: kes võidab alati sündmusterohke Kanada GP?

Montreali tänavaringrada sobib ideaalselt Hamiltonile, kes võidutsenud Kanadas koguni kuuel korral. Viimased kolm aastat pole inglasele keegi seal vastu saanud. Lähiajal on Kanadas triumfeerinud ka Daniel Ricciardo (2014) ja Vettel (2013). Need kolm võidusõitjat on sellel hooajal ära jaganud kõik võidud – igaüks on poodiumi kõrgeimal astmel seisnud kahel korral.