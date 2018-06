Simona Halepi 1. ja Rafael Nadali 11. triumf Pariisis

«11. tiitlivõit Pariisis on mulle kui unenägu,» sõnas Nadal. «Oli väga tähtis, et suutsin finaalis näidata väga head tennist. Kui ma kolmanda seti alguses krambi sain, oli olukord keeruline. Dominic on mängija, kes sundis mind tegutsema võimete piiril.»

Samaväärsega – võita üks suure slämmi turniir vähemalt 11 korda – on tenniseajaloos hakkama saanud vaid Margaret Court, kes võitis vahemikus 1960–1973 11 korda Austraalia lahtiste naiste üksikmängu. Alates 2005. aastast on Pariisis meeste üksikmängu turniir lõppenud kellegi muu kui Nadali võiduga ainult kolm korda (2009 võitis Roger Federer, 2015 Stan Wawrinka ja 2016 Novak Djokovic).

Nadali võit tähendab, et kuus eelmist suure slämmi turniiri on lõppenud kas tema või Roger Federeri võiduga. Kahe vanameistri klass on jätkuvalt niivõrd kõrge, et järgmine põlvkond pole suutnud neid eest lükata. Ning kui kolme nädala pärast Londonis Wimbledoni meistrivõistlustega alustatakse, on soosikuks number üks üheksandat võitu püüdev tiitlikaitsja Federer.

Naiste seas on olukord sootuks vastupidine – Simona Halepi esikoht tähendab, et seitse eelmist suurt slämmi on kõik lõppenud erineva mängija triumfiga (2016 võitis USAs Anglique Kerber, 2017 Austraalias Serena Willias, Prantsusmaal Jelena Ostapenko, Wimbledonis Garbine Muguruza, USAs Sloane Stephens ja 2018 Austraalias Caroline Wozniacki).

Halepi võit oli dramaatiline. Neljandas ringis Anett Kontaveidi konkurentsist välja lülitanud Stephens võitis avaseti 6:3 ning murdis teise seti alguses vastase pallingu ja juhtis 2:1. Järgnenud 14 geimist võitis Halep aga 11 ning terve mängu seega 3:6, 6:4, 6:1.

«Kui teise seti alguses enda servigeimi kaotasin, kartsin, et finaal on läinud ja kaotan jälle. Aga samas rahustasin end oma mänguplaanist kinni pidama,» sõnas maailma esireket Halep, kes oli enne laupäeva kaotanud kõik kolm eelmist suure slämmi finaalmatši.

Kohtumise lõpusirgel näidatud tennis valmistas mullu oktoobris maailma esireketiks tõusnud rumeenlannale sügavat rahuolu. «Võitmine nõudis eelkõige vaimujõudu. Hetk on eriline, kahtlemata. Olen suure slämmi võidust unistanud sellest ajast, kui lapsena tennisega alustasin. Ja Roland Garros on mu lemmikuim suure slämmi turniir.»