Andres Vaher: 1:3 kaotus Marokole - järjekordne enesepetmise õhtu

Jäin toona eriarvamusele. Kahtlemata tekitab see üleva tunde ja kosutab eneseusku, kui taod tippliigade meeste värava auklikuks. Mida see aga objektiivselt annab või näitab, kui tead, et jalgpall pole mäng iseenda, vaid vastasega, ja tajud kõigest, et vastane ei taha seal väljakul olla?