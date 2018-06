FIFA loobus MMiga seoses ambitsioonikast plaanist

Jaanuaris kinnitas FIFA nõukogu, et 48 meeskonnani kavatsetakse MM kasvatada 2022. aastal, mil turniir peetakse kas Põhja-Ameerikas või Marokos. Aprillis pakkusid Lõuna-Ameerika riigid, et seda võiks teha juba nelja aasta pärast, kuid nüüd on see plaan päevakorrast maas. Katar võiks küll ka teoorias jagada MMi korraldusõigust mõne naaberriigiga, kuid Lähis-Idas valitsevat pingelist poliitilist olukorda arvesse võttes ei ole seegi realistlik variant.