Võrkpalli otsepilt: Eesti kohtub Euroopa Kuldliiga finaalis Tšehhiga

Abitreener Rainer Vassiljev sõnas finaali eel, et Tšehhi näol on tegu ohtliku vastasega, kuigi alagrupituriiri lõpetasid nad neljandana. «Poolfinaalis oli Tšehhi Türgist igas elemendis kindlam ja mängupildi järgi oli see õiglane tulemus. Usun, et tšehhid alagrupiturniiril pigem katsetasid ja endast kõike välja ei pannud,» kommenteeris Vassijlev.

Jätkuvalt ei tee kaasa haigestunud Rober Täht, mistõttu on Eesti mängus teatud muudatused. «Finaalis peame eelkõige enda asjadele keskenduma, vastuvõtul toimetama. On natuke teistsugune formatsioon meil, aga eile saime hakkama, kohandusime suhteliselt kiiresti ja eelkõige on meil täna vaja sedasama teha. Nende tugevuseks on kaks korralikku diagonaalründajat, üks kõrgete pallide lööja ja teine vasakukäeline kiirete pallide lööja, samuti noor nurgaründaja, kel suur rünnakukoormus on. Väga sümpaatse mulje jätsid poolfinaalis ka nende temporündajad,» analüüsis juhendaja.