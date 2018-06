Ronaldo sai Reali uue pakkumise peale tõsiselt vihaseks

Ronaldo olla olnud väga vihane ning tõeliselt pettunud, kui ta oma uue lepingu pakkumist nägi. Hispaania väljaanne Marca vahendab, et Ronaldo pole Madridis mängitud aja jooksul veel kordagi nii vihane olnud, kuna talle pakutud leping ei olnud sugugi parem kui see, mille ta eelmise hooaja lõpus sai.

Väidetavalt on uus leping selline, mis pigem lasebki Ronaldol klubist lahkuda, et tema asemele saaks tulla Brasiilia superstaar Neymar, keda seostatakse üha enam Madridi klubiga. Kui see tõepoolest nii on, siis on see järjekordne põhjus, miks Ronaldol vihane olla.