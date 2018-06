Video: Tagasi B-grupi ajastusse? Sardiinias riskisid rallifännid oma eludega

Möödunud nädalavahetusel toimunud Sardiinia rallist on avaldatud video, kus muuhulgas on näha, kuidas pealtvaatajad seavad enda elu ohtu olles viimase sekundini tee peal ees. Alles siis, auto on jõudmas ohtlikult lähedale, otsustatakse jooksuga teepealt lahkuda.



Viimastel aastatel on FIA üritanud teha kõike, et muuta rallisid turvalisemaks. Just nimelt turvalisuse kaalutlustel jäi sellel aastal kalendrist välja Poola MM-etapp, sest sealsed turvatöötajad ei suutnud pealtvaatajaid selleks ette nähtud alades hoida.



Vanasti, kaheksakümnendatel, kui MM-sarjas oli B-grupi ajastu, oli selline vaatepilt tavaline, et rahvas seisis seal kus ette nähtud. Õnnetused publiku ja sõitjatega lõpetasid selle ajastu ülivõimsate autodega sõitmise.



Olukord on videos nähtav kohe esimeses kaadris, alates 00:02: