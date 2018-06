Brasiillased polegi nii jalgpallihullud kui arvati?

Viiekordne maailmameister Brasiilia oli tabelis 60 protsendiga alles 13. kohal. Võrreldes 2013. aastal tehtud uuringuga on brasiillaste huvi jalgpalli vastu langenud 13 protsenti. Lisaks selgus, et brasiillaste huvi jalgpalli vastu sõltub paljustki nende toetatava meeskonna mänguvormist. Samuti on oluline, mis faasis kaasaelatav võistlus on ning mis kell mängud aset leiavad. Eelmisel hooajal elas Brasiilia meistriliigas keskmiselt mängudele kaasa 16 418 inimest.