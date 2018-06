Eesti meeskond kaotas finaalturniiri eel Tähe

Eesti meeskonna peatreener Gheorghe Creţu usub, et kahe mängija puudumine meeskonnal jalgu alt ei löö. «Sellest, kellega ma Portugali vastu alustan, on veel vara rääkida. Aga usun, et teised pingutavad nüüd veelgi rohkem, ja olen veendunud, et suudame siin edukalt mängida. Mina ja mehed oleme siin sooviga võita. Tahame saada edasi järgmisse vooru ja ka seal võita. Sellised turniirid pole igapäevased ja Rahvuste liigasse jõudmine ning Brasiilia või USAga mängimine oleks suure unistuse täitumine nii mängijate kui treenerite jaoks,» rääkis Creţu.