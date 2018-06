Tänakul läheb Rally Estonial Paddoni vastu raskeks? Ühe omapärase arvestuse järgi küll

Sellel aastal on MM-sarjas sõidetud nüüdseks seitse rallit, kuid rallivõite on nautida saanud ainult kolm sõitjat: Thierry Neuville, Sebastien Ogier ja Ott Tänak. Ühe huvitava statistika kohaselt ei ole aga Tänak mitte kõige kiirem sõitja, vaid seda on Hayden Paddon, kes stardib sel suvel ka Rally Estonial.

Nimelt kui võtta ette iga ralli need kiiruskatsed, kus keskmine kiirus on katsetel suurim, on enim katsevõite sellel aastal enda nimele korjanud Hayden Paddon. Uus-meremaalane jagab esikohta Sebastien Ogier'ga. Paddon on kiireimatel katsetel võidud kirja saanud nii Rootsis kui ka Portugalis. Tänakule kuulub selles arvestuses üks võit, mis pärineb Argentiina rallist, kus eestlane ka oma esimese rallivõidu Toyota meeskonna ridedes saavutas.