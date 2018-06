Portugali võrgumeeste peatreener: Eesti on finaalturniiri suursoosik

«See turniir on meie meeskonnale autasu alagrupis tehtud pingutuse ja heade tulemuste eest. Samas on tegemist ikkagi finaalturniiriga ja sellisena me seda ka võtame. Et edasi rühkida, peame esmalt alistama Eesti, keda pean siinsetest vastastest kõige tugevamaks. Vaadake kasvõi, kuidas nad alistasid valikturniiril võõrsil Belgia,» rääkis Silva Portugali võrkpalliliidu vahendusel.