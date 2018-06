MM-fookus. Portugal - peamine uue maailmameistri kandidaat

Aga lootus suurest paistis kustuvat kiiresti, sest Ronaldo sai juba avapoolajal vigastada. Proovis läbi valu mängu jätkata – vaatepilt, kuidas jalga tugevalt järele liipav Ronaldo pärast nurgalöögi edukat kaitsmist meeskonna rünnakule viis, oli ühteaegu lummav ja võikalt valus – ent pidi siiski loobuma. Imelisel kombel suutis Portugal aga vaatamata oma kapteni ja liidri kaotusele EM-finaalis Prantsusmaast lisaajal 1:0 jagu saada ning tuligi Euroopa meistriks.

Võistkondlikest triumfidest oli see Ronaldo karjääri suurim, sest kui ta klubirindel Manchester Unitedi või Madridi Reali särki kandes karikaid võitis, kuuluti igas võistlussarjas alati kahe-kolme peamise soosiku sekka. Sageli oldi soosik number üks. Aga Portugal ei ole sarnast staatust kunagi omanud ega hakka ka omama.

Vaatamata rikkalikule jalgpallikultuurile ning kvaliteetsele noortetööle pole Portugali mängijatevalik niivõrd lai, et võimaldaks tõusta eksmaailmameistrite kõrvale. Neid võidetakse küll ja mitte harva, aga suurturniiridel triumfeerimine nõuab stabiilset, mitte pistelist edu. Piisab mõnest väikesest detailist, ja ongi kõik mokas. Näiteks 2014. aasta MMil oli Ronaldo vorm teda turniiri eel ja ajal vaevanud põlvevigastuse tõttu kehv ning Portugal ei pääsenud isegi alagrupist edasi.

Kaks aastat tagasi vastu ootusi võidetud Euroopa meistritiitel sunnib küsima – egas sama püss kaks korda kärgata?

Tunamullune EM-tiitel oli vägev saavutus ja lisas kõigile seda oma silmaga näinud jalgpalluritele, kes edaspidi Portugali särgi selga tõmbavad, tubli annuse enesekindlust. Tõestati, eelkõige iseendale, et on võimalik küll! Kuigi tõe huvides tasub märkida, et 1) alagrupist edenes Portugal vaevaliselt, saades kolme viigiga kolmanda koha, 2) play-off’is sattusid Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa ja Inglismaa kõik teisele tabelipoolele ning finaali jõudmiseks tuli alistada Horvaatia, Poola ja Wales. Portugalil oli toona natuke õnne.

Kui seda on ka algaval MMil, on võimalused medalimängudele jõudmiseks viisakad. Portugali koosseis on objektiivselt võttes tugevam kui kaks aastat tagasi EMil, sest toetutakse vähem Ronaldole. Näiteks Bernardo Silva oli Inglismaa meistriks tulnud Manchester City paremuselt teine väravakütt. Samas on veteranide võidunälg endiselt suur. «Koondisekarjääri alustades ei osanud ma arvata, et tulen Euroopa meistriks. Aga ma ei kavatse sellega piirduda,» teatas 110 maavõistlusega kogemuse lõikes Ronaldole järgneb poolkaitsja Joao Moutinho.

Jalgpalli ajaloos on maailmameistriks tulnud kaheksa riiki – Uruguai, Itaalia, Saksamaa, Brasiilia, Inglismaa, Argentiina, Prantsusmaa ja Hispaania – ning ilmselt on just Portugal hetkel kõige tõenäolisem variant selle rivi täiendamiseks. Aafrika ja Aasia meeskondadest säärast küpsust ei leia, Lõuna-Ameerikast võib mainida Kolumbiat ning Euroopast Belgiat. Aga äsjase EM-tiitli näol kapis olev lauahõbe teeb just Portugalist peamise uue maailmameistri kandidaadi.

Portugali jalgpallikoondise toetajad said 2016. aastal rõõmustada riigi esimese suurturniiri esikoha üle. FOTO: RAFAEL MARCHANTE / REUTERS

Tõsi, tõenäosus, et Portugal lahkub Venemaalt MM-tiitliga on väike. Oluliselt suuremaks tuleb pidada varianti, et nad ei saa edasi alagrupist, kus minnakse vastamisi Hispaania, Maroko ja Iraaniga. Näiteks kui avamängus kaotatakse Hispaaniale ja Maroko alistab omakorda Iraani, ongi portugallaste seis jalamaid väga niru, sest teises vooru mängus Marokoga oldaks silmitsi sisuliselt sundvõiduga.

Aga kui Portugal alagrupist edasi pääseb, ollakse jalamaid vastane, kellega keegi kokku minna ei taha. Peatreener Fernando Santos on korduvalt näidanud meisterlikku oskust meeskonna maksimaalsel mobiliseerimisel.

10. suurturniir järjest Tänavune MM on Portugali jaoks järjest juba 10. suurturniir, kuhu on kvalifitseerutud. Viimati jäädi kõrvale 1998. aasta MMist. Pikemat seeriat omavad ainult kolm Euroopa riiki - Prantsusmaa (puudus viimati 1994. aasta MMilt), Hispaania (puudus viimati 1992. aasta EMilt) ja Saksamaa (puudus viimati 1968. aasta EMilt). Portugali 10-turniiriline seeria on seda muljetavaldavam, et enne 2000. aasta EMi, kus kaotati poolfinaalis lisaajal Zinedine Zidane'i penaltist (kuldne värav) hilisemale tšempionile Prantsusmaale, oldi osaletud vaid neljal suurturniiril. 1966. aasta MMil võideti Eusebio toel pronksmedalit, 1984 jõuti EMil poolfinaali, 1986 jäädi MMil toppama alagruppi ning 1996 jõuti EMil veerandfinaali. Aastatuhande vahetusel kehtestati enda aga Euroopa tipus.

Portugali koondis