Otsepilt: kas maailma edetabelis kolmandaks tõusnud Novosjolov saab EMil medali?

Novosjolovi tänavune hooaeg on käinud üle kivide ja kändude. Jätnud hooaja alguse vahele, naasis ta võistlustulle kevadel ning võitis mais Pariisi MK-etapi. Maailma edetabelis on ta tõusnud kolmandaks. Esikohal on itaallane Paolo Pizzo, teisel kohal venelane Bogdan Nikišin. EMiks sai Novosjolov aga teise asetuse, mis tähendab, et ta ei pea eelringides vehklema.