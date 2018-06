Võrkpallikoondise peatreener pakkus fännidele põneva kihlveo

Tõsisemalt jätkates ütles peatreener, et tahab ka finaalis samasugust tegutsemist näha. «See võit on kogu meeskonna oma ja mitme aasta töö vili, ka nende mängijate, kes täna meiega siin ei ole. Avageimis oli vastuvõtul veidi ebakindlust, aga teadsime, et kui saame oma bloki-kaitse korda ja ei anna neile niisama punkte, on kõik hästi. Täna kindlustasime koha Challenger Cupil ja homme mängime turniiri võidule ning auhinnarahale ning tuleme platsile sama motiveeritult,» lisas juhendaja.