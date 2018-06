Saksamaa koondise peatreener Lopetegui vallandamisest: uskumatu!

Kuigi Hispaania koondise mängijad esitasid alaliidule palve jätkata Lopeteguiga, tundis Hispaania jalgpalliliidu president Luis Rubiales, et reedetud on kogu riiki ning ei näinud võimalust koostöö jätkamiseks.

Lopetegui ise oli pärast vallandamist mõistagi pettunud, ent soovis Hispaania koondisele MMil edu. «Ma loodan, et me teeme suurepärase MMi ja võidame selle turniiri. Meil on imeline meeskond,» vahendab Marca Lopetegui öeldut.