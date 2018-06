Inglismaa sai MMiks ühe uskuja juurde

«Neil on hea punt noori, kuid kogemustega mängijaid,» lausus Mourinho. «Kõik nad mängivad maailma kõige tasavägisemas liigas, kõik nad kuuluvad Premier League’i parematesse klubidesse ning omavad ka Meistrite liiga kogemust.»

Mourinho sõnul on turniiri soosikud eelkõige Brasiilia ja Saksamaa, kelle meeskonnad on kõige paremini tasakaalus. Ühtlasi välistas Mourinho enda jaoks võimaluse, et MMi võidab mõni koondis, kellelt seda oodata ei oskaks.