Statistikapomm: Salah on küsimärk, aga skandaalne Suarez taas kohal

Uruguai on kahekordne maailmameister ja osaleb kokku 13. MM-finaalturniiril. Tegu on jalgpalli MMi esimeste võõrustajate ja maailmameistritega, kes on alates 1930. aastast võitnud kokku 20 mängu, viigistanud 12 ja kaotanud 19.

Uruguai on kõige pisem riik, mis kunagi maailmameistriks kroonitud.

Luis Suarez naaseb MMile! Neli aastat tagasi ampsas ründetuus viimases alagrupimängus õlast itaallast Giorgio Chiellinit ja sai karistuseks üheksamängulise koondise- ning neljakuulise jalgpallis tegutsemise keelu. Tegu polnud aga sugugi mehe esimese MM-skandaaliga, sest neli aastat varem hoidis ta veerandfinaalis Ghanaga käega mängides ära värava, mis oleks raudkindlalt viinud Ghana esimese Aafrika meeskonnana poolfinaali.

Suarezi tänavune saldo La Ligas: 33 mängu, 25 väravat ja 12 resultatiivset söötu. Tema ründepartner Edison Cavani sahistas Prantsusmaal samas 32 mängus võrku 28 korral.

Peatreener Hector Cuper on pärit Argentiinast ja tema säravaimad hetked jäid millenniumi vahetumise kanti, kui ta võitis esmalt Mallorca ja siis Valencia eesotsas Hispaania superkarika ning valiti 2000. aastal ka Euroopa parimaks peatreeneriks.

Egiptuse jaoks on see kolmas MM finaalturniir. Vahed on olnud aga pikad – 1934. mängiti ajaloo teisel turniiril ja viimati nägi neid MMil 1990. aastal. Neljast matšist pole finaalturniiril veel kordagi võidurõõmu maitstud, viigid-kaotused on tasa 2:2.

Tänavune MM-pilet tuli Egiptusele ülidramaatiliselt: eelviimases voorus suutis Ghana mänguseisu 88. minutil viigistada, kuid Salah realiseeris 94. minutil penalti ja 2:1 võit tagas egiptlasele ühemängulise varuga koha maailma 32 parima jalgpalliriigi seas.

Kas ja kui suureks kujuneb Salah panus sel MMil? Liverpooli eest Meistrite liiga finaalis saadud vigastus tähendab, et selle hooaja maailma ühe säravaima vutitähe hetkevormi kohal on tõsised küsimärgid.

Salah loovust on Egiptusel aga hädasti vaja, sest mäng Ghanaga oligi nende viimaseks võiduks. Järgnenud kaheksa kuuga on peetud kuus matši, millest kolm kaotatud ja kolm viigistatud. Sealjuures on Egiptus löönud vaid kolm väravat.

Egiptus on rekordilised seitse korda kroonitud Aafrika meistriks ning 2006-2010 võideti suisa kolm järjestikkust tiitlit. Järgnes aga krahh – järgmisel kolmel turniiril ei edenetud kvalifikatsioonistki. Mullu naasti Aafrikas jõuliselt kaardile, kui teeniti hõbemedalid.

Väravavaht Essam El-Hadary on 45 aastat ja 5 kuud noor. Kui mees platsile jookseb, saab temast enam kui kahe aastaga ajaloo vanim MM-pallur.

Egiptus ja Uruguai on omavahel kohtunud varem korra – 2006. aastal võttis Lõuna-Ameerika meeskond võõral väljakul 2:0 võidu. Juba toona oli Uruguai peatreeneriks Oscar Tabarez ning avavärava lõi praegune meeskonna kapten Diego Godin.

Uruguai viimased tulemused suurturniiridel:

2014 MM: 1:3 Kostariika, 2:1 Inglismaa, 1:0 Itaalia – alagrupi 2. koht, KF: 0:2 Kolumbia

2016 Copa America: 1:3 Mehhiko, 0:1 Venetsueela, 3:0 Jamaika – alagrupi 3. koht

MMile eelnenud maavõistlused:

2:0 Tšehhi, 1:0 Wales, 3:0 Usbekistan

Egiptuse tulemused viimastel suurturniiridel:

2014 MM: ei kvalifitseerutud

2015 Aafrika rahvuste karikas: ei kvalifitseerutud

2017 Aafrika Rahvuste Karikas: 0:0 Mali, 1:0 Uganda, 1:0 Ghana – alagrupi 1. koht, VF: 1:0 Maroko, PF: 1:1 (4:3) Burkina Faso, F: 1:2 Kamerun

MMile eelnenud maavõistlused: