Kullamäe ja Nurger lõbusas videointervjuus: plaan on Markkanen korvi all ära nullida

«Plaan on Lauri Markkanen korvi all ära nullida,» muigas USAs ülikooli lõpetanud Nurger nädala aja pärast toimuva Eesti-Soome sõprusmängu eel. «Tegelikult on tegu väga kõva mehega. NBA All-Rookie Teami liige ikkagi. Saab olema kõva tegu tema vastu mängida.»