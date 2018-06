Täna: Venemaa vajab MMi avamängus Saudi Araabiaga võitu

Enne mängu:

Venemaal pole koduse MM-finaalturniiri eel just paljuga hõisata. Nende tänavust koondist peetakse riigi ajaloo nõrgimaks. Eelkõige on venelaste murekoht kaitsemäng, mis on kontrollmängudes kõvasti kärisenud. Maavõistlustes pole Venemaa võitnud sel kalendriaastal mitte ainsatki kohtumist. Teenitud on kolm kaotust ning üks viik.

Ka Saudi Araabial on enne MMi probleeme olnud, seda eelkõige treeneripingil. Viimase aasta jooksul on treener vahetunud neil kahel korral. Meeskonna tuumik on aga jäänud treenerivahetustest hoolimata samaks ning koosneb eelkõige kohaliku meistriliiga kahe parema meeskonna mängijatest. Mängijad on üksteisega tuttavad ning see on kahtlemata koondise pluss.