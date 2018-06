Egiptuse peatreener: Salah mängib homme Uruguay vastu

Koondise peatreener Hector Cuper sõnas päev enne Egitpuse avamängu ajakirjanikele, et Salah on lahinguks sada protsenti valmis. «Salahil läheb väga hästi – ta on vigastusest väga kiiresti taastunud,» rääkis Cuper. «Eks ole näha, kuidas läheb täna, aga praegu saan kinnitada, et Salah mängib homme,» lisas juhendaja.