Ralliguru käis välja põneva teooria Meeke’i ja Tänaku eksbossi kohta

Clark, kes on varasemalt öelnud, et Meeke ja tema kaardilugeja Paul Nagle on tema head sõbrad ja suured rallisõbrad, arutab sotsiaalmeedias, et M-Sport vajab järgmiseks hooajaks sõitjat, kes suudab meistritiitli eest võidelda. Nimelt pole Sebastien Ogier’ jätkamine M-Spordis kindel, Elfyn Evansi vorm kõigub seinast-seina ja Teemu Suninen pole suureks mänguks valmis.

Ralliajakirjaniku hinnangul võib olla just Wilson see rallimeeskonna pealik, kes suudab Meeke’i enesekindlust tõsta ja temast võitja kasvatada, kuid tunnistab, et Meeke vajab Malcolmi rohkem kui Malcolm Meeke’i. «Wilson on olnud edukas, kui teised on talle öelnud, et seda on võimatu teha. Võib juhtuda, et Meeke on Wilsoni karjääris suurimaks väljakutseks, kuid usun, et tal on jõudu, et hävitada Meeke’i deemonid ja teha temast meister,» kirjutab Clark.