Robert Täht: pean Eesti jõudmist Rahvuste liigasse reaalseks

«Väga head emotsioonid. Meeskonnamäng toimis nagu õlitatult,» sõnas Täht pärast Eesti 3:0 triumfi Tšehhi üle. «Pole viis aastat pidanud koondist televiisori vahendusel jälgima, aga minul ei tekkinud kordagi kahtlust, et Tšehhi võib meid murda,» lisas Täht, kes jagas kiidusõnu episoodiliselt Venno asemel mängu vastuvõttu parandama tulnud Rauno Tamme suunas.

Finaalturniiri tähtede meeskonda mahtusid kolm eestlast – Kert Toobal, Oliver Venno ja Andri Aganits –, ülejäänud mängijad olid Tšehhi ja Türgi koondistest. See ei mahtunud Tähele pähe. «No olgem ausad, Eesti võitis mõlemad mängud finaalturniiril 3:0,» jäi Tähele selline valik arusaamatuks.

Kui finaalturniiril ei loovutanud Eesti vastastele ühtegi geimi, siis alagrupis saadi võõral väljakul Belgialt kaotus. «Ma usun, et kogu turniir õnnestus väga hästi. Belgias sai peatreener erinevaid mängijaid proovida ja nüüd on tal selge pilt ees, mida keegi suudab, kui mängud nugade peale lähevad,» andis Täht mõista.

Lisaks Tähele jäi finaalturniirilt tervislikel põhjustel eemale ka Eesti temporündaja Henri Treial. «Ma usun, et meie puudumine polnud seekord suur tagasilöök. Andri Aganits ja Timo Tammemaa olid põhis ja Treial sekkus vajadusel. Mina mängisin mängud pooleks Kristo Kollo ja Oliver Vennoga. Loomulikult oleksin tahtnud ka Tšehhis koondise juures olla,» rääkis Täht.

Järgmisel nädalal peetakse Portugalis Challenger Cup ehk kontinentide karikas, mille võitja pääseb Rahvuste liigasse (endise nimega Maailmaliiga). Kui reaalsed on Eesti võimalused sinna jõuda? «Pean võimalusi reaalseteks. Kuuba on tundmatu suurus, aga kui nad saaksid oma parima koosseisu kokku, siis võiksid nad maailmameistriks tulla. Seal on ka tuttavad tšehhid, kes võimelised head mängu näitama,» analüüsis Täht.