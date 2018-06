Statistikapomm: MMi esimene gigantide heitlus ehk Ronaldo Portugal madistab Ramose Hispaaniaga

Neljateistkümnelt MMilt üks tiitel, kokku 29 võidetud mängu, 12 viiki ja 18 kaotust – selline on Hispaania koondise MM-ajalugu enne kohtumist Portugaliga. Maailmameistritiitel tuli aastal 2010, mil tiki-taka oli ülemaailmselt alistamatu.

Hispaania koondise paar kehva tippturniiri on vähemalt paberil minevik – kvalifikatsioonikadalipp läbiti uhke hooga, kui kümnes mängus saadi üheksa võitu ja tehti tööõnnetusena ka üks viik.

Hispaania koondis alustab turniiri verivärske, kaks (!) päeva ametis olnud peatreeneriga. Julen Lopetegui sai hundipassi, sest sõlmis vahetult enne MMi lepingu Madridi Realiga, teavitamata sellest eelnevalt Hispaania jalgpalliliitu. Lopetegui ei kaotanud Hispaania koondise eesotsas ühtegi kohtumist.

Hispaanial on halvad mälestused turniiri tugeva Euroopa koondise vastu alustamisest: neli aastat tagasi kohtuti avamatšis Hollandiga ja saadi 1:5 ketukas, millest ei taastutudki ja kohvrid pakiti juba kolme mänguga.

Samas, ega Portugalilgi eelmine MM hästi alanud – 0:4 kaotati Saksamaale ja selle sauna tulemusel jäid nad alagrupis USA järel kehvema väravate vahega kolmandaks. Ehk mõlemal meeskonnal on kapis kõvasti luukeresid.

Portugal alustab oma seitsmendat finaalturniiri ning nendegi mängusaldo on positiivne: 13 võitu, 4 viiki ja 9 kaotust. Kõige parem tulemus pärineb kõige esimeselt osaletult MMilt, kui 1966 võideti Inglismaal pronksmedalid.

Väärib meeldetuletamist, kuidas Portugal kaks aastat tagasi Euroopa meistreiks krooniti – ainus mäng, mis „võideti“ oli poolfinaal Walesi vastu. Alagrupis tehti kolm viiki ja pääseti edasi kolmandana, kaheksandikfinaalis alistati Horvaatia lisaajal, järgmises ringis Poola penaltitega, siis aus 2:0 edu Walesi üle ning finaalis oldi jälle lisaajal üle Prantsusmaast.

Viik on tõenäoline tulemus nüüdki – viimasest kuuest mängust maailma esikümnesse kuuluvate koondistega on Porgutal viigistanud viis.

Kas mäng lõppebki viigiga? Vaata tõenäosusi siit!

Teel MMile lubati valiksarjas endale kümne mänguga lüüa neli väravat – neist pooled 0:2 kaotuses Šveitsile. Ülejäänud üheksa matši lõppesid Portugali võiduga.

Cristiano Ronaldo on 33 aastat vana. On raske ette kujutada, et ta nelja aasta pärast Katari kuumuses midagi imelist võiks korda saata. EM-tiitel on mehel nüüd taskus, aga kui kaugele suudab ta oma individuaalse meisterlikkuse pealt viia meeskonna MMil?

Ronaldo võib tõusta neljandaks meheks Pele, Miroslav Klose ja Uwe Seeleri kõrval, kes löönud värava neljal või enamal MM-finaalturniiril. Lisaks on Venemaal sama võimalus ka austraallasel Tim Cahillil ja mehhiklasel Rafa Marquezil.

34 – Jose Foente, 35 – Pepe, 36 – Bruno Alves. Pole kahtlustki, et Portugali keskkaitsjatel on kamaluga kogemusi, aga kas nad on juba vanuse tõttu jäänud liiga aeglaseks, et MMil kaugele jõuda? Kõige värskemad jalad on keskkaitses 21-aastasel Ruben Diasil.

Pole vast üllatav, et naabrid Portugal ja Hispaania on vutiväljakutel kohtunud üpris tihedalt. Täpsemalt 36 korral, millest Hispaania on võitnud täpselt pooled. Tosin mängu on jäänud viiki, mis tähendab, et Portugal on seni võitnud kuus matši.

Aasta oli 2010, kui Hispaania ja Portugal mängisid viimati MMil omavahel – kaheksandikfinaalis kuulus David Villa väravast 1:0 võit hispaanlastele.

Viimane meeskondade kohtumine jääb juba kuue aasta tagusesse aega, kui piigid ristati EM-finaalturniiri poolfinaalis. Väravateta lõppenud normaal- ja lisaaja järel jäi Hispaania penaltitega 4:2 peale. Portugali poolelt eksisid Joao Moutinho, kelle löögi Iker Casillas tõrjus, ja Bruno Alves, kes tabas latti.

Kas Ronaldo lööb värava? Vaata tõenäosusi siit!

Hispaania viimased tulemused suurturniiridel:

2014 MM: 1:5 Holland, 0:2 Tšiili, 3:0 Austraalia – alagrupi 3. koht

2016 EM: 1:0 Tšehhi, 3:0 Türgi, 1:2 Horvaatia – alagrupi 2. koht, KF: 0:2 Itaalia

MMile eelnenud maavõistlused:

1:1 Saksamaa, 6:1 Argentiina, 1:1 Šveits, 1:0 Tuneesia

Portugali viimased tulemused suurturniiridel:

2014 MM: 0:4 Saksamaa, 2:2 USA, 2:1 Ghana – alagrupi 3. koht

2016 EM: 1:1 Island, 0:0 Austria, 3:3 Ungari – alagrupi 3. Koht, KF: 1:0 (la) Horvaatia, VF: 1:1 (pen 5:3) Poola, PF: 2:0 Wales, F: 1:0 (la) Prantsusmaa

2017 Maailmajagude karikaturniir: 2:2 Mehhiko, 1:0 Venemaa, 4:0 Uus-Meremaa – alagrupi 1. Koht, PF: 0:0 (pen 0:3) Tšiili, pronksimatš: 2:1 (la) Mehhiko

MMile eelnenud maavõistlused: