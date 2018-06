Täna: mida suudab sünnipäeva tähistav Salah alagrupi soosiku vastu?

Kuid mai lõpus vigastas Salah Meistrite liiga finaalis õlga. Esialgu oli tema osalemine MM-finaalturniiril üldse kahtluse all, seejärel teatasid Egiptuse koondise arstid, et loodetavasti saab võtmemängija kaasa teha alates teisest voorust. Kuid nüüd selgus, et paranemine on toimunud kardetust märksa nobedamalt. «Kõige tähtsam, et ta tunneks end kindlalt. Doktorid pakuvad talle erinevaid võimalusi ja ta ise otsustab, kas mängib või mitte,» lausus Cuper.