Ogier meeskonnavahetusest: vajan väga veenvat pakkumist

Ogier andis rallimaailmale tormihoiatuse, et praegune hooaeg võib tema karjääris hoopis viimaseks jääda. Samasugust juttu rääkis prantslane ka enne eelmise hooaja lõppu. «Kes teab, kas ma olen siin ka järgmisel aastal? Olen mõnikord maininud, et karjääri lõpetamine on üks võimalus,» jättis Ogier küsimärgi õhku.

Malcolm Wilson sõnas, et teised meeskonnad on Ogier’ palkamisest huvitatud ja nad teavad sellest, kuid M-Spordi pealik teeb kõik endast oleneva, et meister jätkaks tema meeskonnas. «Kui me anname talle seda, mida ta soovib, siis ma ei näe põhjust, miks ta peaks lahkuma,» kommenteeris Wilson.