Piinlik seik nullis võimaluse, et Egiptuse koondise eest mänginuksid äi ja väimees

Egiptuse väravavahi ja kapteni Essam El-Hadary tütar Shadwa kihlus nimelt eelmisel aastal ääreründaja Mahmoud Abdel-Moneimiga, kes kannab mängijanime Kahraba ehk Elekter. Idüll sai aga järsu lõpu vaid 48 päeva hiljem kui selgus, et noormees on juba kihlatud ühe näitlejannaga.

Pole täpselt teada, kuidas El-Hadary ja Kahraba pärast seda riietusruumis omavahel läbi said, ent El Hadaryl on jätkuvalt võimalus ise ajalugu teha. 22 aastat pärast koondisedebüüti on tal šanss esmakordselt MM-finaalturniiril platsile pääseda, misläbi saaks temast 45-aastasena kõigi aegade vanim MMil osalenud mängija. Kuna avamängus Uruguy vastu El-Hadary väljakule ei saanud, on rekordimees seni veel Faryd Mondragon, kes käis neli aastat tagasi Brasiilias väljakul 43 aasta ja 3 kuu vanusena.