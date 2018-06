Statistikapomm: Nigeeria ja Horvaatia on viimastel kümnenditel MMide püsikunded

Alates 1994. aasta debüüdist on Nigeeria koondis olnud jalgpalli MMidel üsna harjumuspärane nähtus – vahele jäi vaid 2006 Saksamaal toimunud turniir. Kümne kaotuse kõrvale on seni võidetud küll vaid viis mängu ja viigistatud kolm, kuid sellegi poolest on suisa kolmel korral (1994, 1998, 2014) alagrupist edenetud. Kaheksandikfinaalidest pole aga kunagi kaugemale jõutud.

Nigeeria oli esimene Aafrika koondis, kes endale pileti Venemaale tagas – võtmemänguks oli 1:0 võit Zambia üle.

Kolmekordne Aafika meister ja seda viimati 2013. aastal. Järgmisele kahele turniirile pole aga jõutud.

Nigeeria täheks on kahtlemata Londoni Chelsea mees Victor Moses, kes saab erinevalt koduklubis kantavast rollist koondises vabalt rünnata. Tulemuseks on 34 mängust 11 väravat.

Peatreener Gernot Rohr on Nigeeria meediaga tülis. Ajakirjanduses väideti, et koondise kapten John Obi Mikel ja tema asemik Ogenyi Onazi on omavahel raksus, mida loots kategooriliselt eitab, nagu ka seda, et ta võttis mängijate koondisesse kutsumiseks altkäemaksu. Rohr süüdistas ajakirjanikke ebaeetilises käitumises ja MMi eel skandaali üles kiskumises.

Viimased neli kontrollkohtumist pole nigeerlastele rõõmu pakkunud – üks viik ja kolm kaotust.

1990. aastani Jugoslaavia koosseisu kuulunud Horvaatia on vaatamata lühikesele iseseisvale ajaloole suutnud MMile marssida nüüd juba viiel korral. Võite kaotusi on neil finaalturniiril võrdselt seitse, lisaks on tehtud ka kaks viiki. Kõige parem tulemus tehti kohe MM-debüüdil, 1998, kui poolfinaalis kaotati napilt 1:2 võõrustajatele Prantsusmaalt (kaitsja Lilian Thuram lõi oma 142-mängulise koondisekarjääri ainsad kaks väravat) ning pronksikohtumises oldi 2:1 üle Hollandist.

Horvaatia sai valiksarjas tunda Islandi hirmu, kuid lõpetas kääbusriigi järel teisena, Ukraina ees. Play-offis tehti Kreekaga sotid kindlalt 4:1 selgeks.

Kaotused valiksarjas Islandile ja Türgile olid surmahoobiks peatreener Ante Cacici karjäärile. Tema asemel astus koondise etteotsa Zlatko Dalic, kes on seitsmest mängust võitnud neli ja viigistanud ühe.

Horvaatidel pole puudust superstaaridest (Luka Modric ja Ivan Rakitic), kuid samas pole rünnakul nende käsi kõige paremini käimas. Viimases neljas maavõistluses on löödud kolm väravat ja hoitud oma puur puutumatuna vaid korra.

Horvaadid on MMil varem vaid korra kohtunud mõne Aafrika meeskonnaga – neli aastat tagasi tehti 4:0 säru Kamerunile.

Sel MMil on väga palju uusi vastasseise – ka Horvaatia ja Nigeeria pole kunagi varem omavahel kohtunud.

Matši võõrustab Kaliningradi enklaav.

Nigeeria viimased tulemused suurturniiridel:

2014 MM: 0:0 Iraan, 1:0 Bosnia ja Hertsegoviina, 2:3 Argentiina – alagrupi 2. koht, KF: 0:2 Prantsusmaa

2015 Aafrika rahvuste karikas: ei kvalifitseerutud

2017 Aafrika rahvuste karikas: ei kvalifitseerutud

MMile eelnenud maavõistlused:

1:0 Poola, 0:2 Serbia, 1:1 Kongo DV, 1:2 Inglismaa, 0:1 Tšehhi

Horvaatia viimased tulemused suurturniiridel:

2014 MM: 1:3 Brasiilia, 4:0 Kamerun, 1:3 Mehhiko – alagrupi 3. koht

2016 EM: 1:0 Türgi, 2:2 Tšehhi, 2:1 Hispaania – alagrupi 1. koht, KF: 0:1 (la) Portugal

MMile eelnenud maavõistlused: