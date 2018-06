Statistikapomm: kas Kostariika murrab USA rekordi?

Kostariika alustab oma kuuendat MM-finaalturniiri. Senisest 15 mängust on võidetud viis, viigistatud neli ja kaotatud kuus. Nende parim tulemus pärineb viimaselt MMilt Brasiilias, kui jõuti võideti alagrupp, kuhu kuulisid eksmaailmameistrid Uruguaist, Itaaliast ja Inglismaalt, ning lõpuks jõuti välja veerandfinaalidesse, kus tuli pärast väravateta mängu 3:4 penaltitega alla vanduda Hollandile.

Kostariika krooniti 1963. aastal esimeseks Põhja- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi mere piirkonna meistriks ning hiljem on karikas võidetud veel kahel korral. Möödunud aastal toimunud meistrivõistlustel jäädi pidama poolfinaalidesse.

Kostariika staarmängija on seni 81 maavõistluses osalenud väravavaht Keylor Navas, kelle emotsioonid peaksid pärast Meistrite liiga võidukat finaali laes olema. Üldiselt on meeskonna tuumik sarnane nelja aasta taguse ülieduka turniiriga.

Eelmisel MMil kõik mängud viigistanud Kostariika on kahe mängu kaugusel järjestikkuste viikide rekordist, mis on 1998 ja 2002 turniiridest Belgia käes.

Meeskonna hüüdnimeks on Los Ticos ehk Ticod – hispaania kõnekeelne väljend kostariikalaste kohta

Serbia on ühel või teisel moel MMidel figureerinud selle algusest – 1930 toimunud esimesel turniiril lõpetas Jugoslaavia kuningriigi koondis neljandana. Kokku on Jugoslaavia, Serbia ja Montenegro ning nüüd lihtsalt Serbia nime all turniiril osaletud 12. korral ning saadud 17 matšivõitu, 18 kaotust ning tehtud ka kaheksa viiki. Parim tulemus eelmainitud neljas koht, mida korrati veel ka 1962.